Crinitzberg

Silobrand bei Metallbaufirma: 100 000 Euro Schaden

31.03.2021, 06:02 Uhr | dpa

Bei dem Brand eines Silos auf dem Gelände einer Metallbaufirma in Crinitzberg (Landkreis Zwickau) ist am Dienstag ein Schaden in Höhe von 100 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, waren am Dienstagvormittag rund 40 Kubikmeter Holzspäne in Brand geraten. Den Angaben zufolge war vermutlich ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer.