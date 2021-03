Kamenz

Bruttolöhne in Sachsen sind im Jahr 2020 leicht gestiegen

31.03.2021, 09:13 Uhr | dpa

Die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Sachsen haben 2020 etwas mehr verdient als im Vorjahr. Die Bruttolöhne lagen im Schnitt bei 32 386 Euro, wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Mittwoch mitteilte. Das sei im Vergleich zu 2019 ein Plus von rund 300 Euro oder 0,9 Prozent gewesen. Die größten Verluste mussten die Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe hinnehmen. Die höchsten Verdienste gab es im vergangenen Jahr im Produzierenden Gewerbe ohne Baugewerbe mit durchschnittlich 35 849 Euro. Die niedrigsten Pro-Kopf-Brutto-Löhne wurde in der Land- und Forstwirtschaft mit 21 458 Euro erzielt.

Kurzarbeitergeld wurde nicht mitberücksicht. Es gilt nach Angaben der Statistiker laut Definition nicht zu den Arbeitseinkommen.