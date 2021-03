Schwerin

Corona-Krise auf dem MV-Arbeitsmarkt weiter sichtbar

31.03.2021, 15:45 Uhr | dpa

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Mecklenburg-Vorpommern von Februar auf März um 1900 auf 69 800 gesunken. Die Erwerbslosenquote liegt bei 8,5 Prozent nach 8,7 Prozent im Vormonat, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Kiel mitteilte. Am niedrigsten war diese Quote demnach mit 6,2 Prozent im Landkreis Rostock, am höchsten mit 10,9 Prozent im Landkreis Vorpommern-Rügen.

Die Zahl der Arbeitslosen liegt demnach landesweit um 10 100 oder 16,9 Prozent über dem Vorjahreswert. Damit liegt MV unter dem bundesweiten Schnitt von 21,1 Prozent, und auch unter dem ostdeutschen Schnitt von 21 Prozent. Stichtag der Erhebung war den Angaben zufolge der 11. März. Im März 2020 lag die Erwerbslosenquote in Mecklenburg-Vorpommern laut Arbeitsagentur noch bei 7,3 Prozent.

Der für März saisonal typische Rückgang der Arbeitslosenzahlen sei coronabedingt in diesem Jahr schwächer ausgefallen als in den Vorjahren, sagte Thomas Letixerant, stellvertretender Chef der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit. Die Zahl der Erwerbslosen sank demnach im Vergleich zum Vormonat um 2,6 Prozent. In den vergangenen Jahren war dieser Effekt von Februar auf März ausgeprägter: 2020 sank die Zahl laut Arbeitsagentur um 4,8 Prozent, vor zwei Jahren um 6,4 Prozent und vor drei Jahren um 4,5 Prozent.

In den ersten drei Monaten des Jahres haben sich 14 000 Beschäftigte des ersten Arbeitsmarktes arbeitslos gemeldet, etwa 2800 weniger als noch ein Jahr zuvor. "Speziell Hotels und Gaststätten tragen zu diesem Rückgang bei den Arbeitslosmeldungen bei, da sie ihr Personal halten und auch weiterhin auf Entlassungen verzichten", erläuterte Letixerant. Dies hänge etwa mit dem Kurzarbeitergeld sowie Hilfsprogrammen von Bund und Land zusammen.

Im März haben in MV 300 Betriebe für 2900 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet. Im Februar waren es noch 1100 Anzeigen für 11 900 Beschäftigte. Seit Beginn der Corona-Pandemie im März des Vorjahres waren es demnach insgesamt 27 600 Kurzarbeitsanzeigen für 266 200 Beschäftigte im Nordosten. Die Schwerpunkte liegen laut Arbeitsagentur im Einzelhandel, in der Gastronomie, im Gesundheitswesen und im Baugewerbe.

Wenn ein Unternehmen Kurzarbeit anmeldet, muss das nicht heißen, dass sie auch umgesetzt wird. Oft wird dieses Instrument vorsorglich angemeldet. Die Zahl der letztlich auch realisierten Kurzarbeit lag im Dezember bei 7300 Betrieben, wovon 50 200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betroffen waren. Aktuellere Daten liegen noch nicht vor.

"Die Corona-Pandemie hat weiterhin große Auswirkungen auf die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Das betrifft vor allem unsere starken Dienstleistungsbereiche, wie beispielsweise den Tourismus und den Einzelhandel. Hier wird weiterhin Unterstützung benötigt", sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Es brauche weitere Hilfsgelder.