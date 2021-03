Sankt Augustin

Unbekannter setzt Schlangen am Wegrand aus

31.03.2021, 16:37 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat in Sankt Augustin im Rhein-Sieg-Kreis zwei Schlangen am Wegrand ausgesetzt. Eine Passantin entdeckte ein Terrarium in den dortigen Siegauen, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Eine Schlange habe sich noch in dem offenen Behältnis befunden - eine andere hatte sich bereits heraus bewegt. Die alarmierten Feuerwehrleute fingen das Tier allerdings ein und setzten es zurück in das Terrarium. Experten halfen, die Schlangen als Kornnattern zu identifizieren. Eine Gefahr ging von den ungiftigen Tieren nicht aus. Wer sie ausgesetzt hatte, war zunächst unklar. Offenbar habe jemand "keine Lust mehr auf die Tiere" gehabt, sagte ein Sprecher. Sie wurden dem Tierheim in Troisdorf übergeben.