Bad Breisig

Vier Fahrzeuge in Bad Breisig ausgebrannt

31.03.2021, 16:39 Uhr | dpa

Auf dem Gelände einer Autowerkstatt in Bad Breisig (Kreis Ahrweiler) sind vier Fahrzeuge ausgebrannt. Es konnte verhindert werden, dass die Flammen auf eine Halle übergriffen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten schätzen den Schaden auf etwa 15 000 Euro. Die Ursache für das Feuer in der Nacht zum Mittwoch war zunächst unklar. Die Polizei geht einem Sprecher zufolge "tendenziell von Brandstiftung aus".

Unter anderem werden demnach nun vor Ort gesicherte Spuren im Labor ausgewertet. Im derzeitigen frühen Ermittlungsstadium spreche nichts für eine technische Ursache, sagte der Sprecher. Die Polizei sucht daher nach Zeugen.