Darmstadt

Darmstädter Schlossgrabenfest wegen Pandemie erneut abgesagt

31.03.2021, 17:59 Uhr | dpa

Das Schlossgrabenfest in Darmstadt ist auch in diesem Jahr wegen der anhaltend hohen Zahlen an Corona-Infektionen abgesagt worden. Aufgrund der pandemischen Lage sei es auch in diesem Jahr nicht möglich, wieder gemeinsam die Musik von mehr als 100 Bands gemeinsam zu hören und das Fest im Herzen der Stadt zu feiern, teilten die Veranstalter am Mittwoch nach einer gemeinsamen Entscheidung mit Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) mit. "Es wäre schlicht verantwortungslos."

Laut Veranstaltern zählt das Schlossgrabenfest mit über 400 000 Besuchern pro Jahr zu den größten deutschen Festivals seiner Art. Das Fest hätte an Pfingsten vom 20. bis zum 24. Mai stattfinden sollen. Im vergangenen Jahr gab es ein virtuelles Angebot.

Es schmerze, dass das Aushängeschild wegen der noch immer nicht überwundenen Pandemie nun im zweiten Jahr in Folge abgesagt werden müsse, sagte Partsch. "Wir befinden uns mitten in der dritten Welle dieser Naturkatastrophe und ein derartiges Fest ist zurzeit einfach nicht möglich."