Lampertheim

Wasserleiche im Rhein gefunden

31.03.2021, 17:59 Uhr | dpa

Im Rhein bei Lampertheim (Bergstraße) in Südhessen ist am Mittwoch eine Wasserleiche entdeckt worden. Die Wasserschutzpolizei habe den Toten geborgen, teilte die Polizei mit. Demnach handelt es sich um einen 62-Jährigen aus Baden-Württemberg. Wie der Mann gestorben ist, war zunächst noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt werde eine Obduktion der Leiche beantragen. Die Ermittlungen dauern an.