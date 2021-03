Schwerin

Backhaus begrüßt geplante Verlängerung von Saisonarbeit

31.03.2021, 18:52 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus hat die auf Bundesebene angestrebte Verlängerung der Saisonarbeit für 2021 begrüßt. "Ich bin froh, dass es gelungen ist, die Saisonarbeit auf 102 Tage, also vier Monate, zu verlängern", erklärte der SPD-Politiker am Mittwoch. Das bringe Unternehmen Planungssicherheit und sorge dafür, dass die Zahl der Ein- und Ausreisen in und aus Deutschland möglichst geringgehalten wird.

Laut der Mitteilung des Landwirtschaftsministeriums von Mecklenburg-Vorpommern haben sich Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sowie Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) darauf geeinigt, dass zwischen März und Oktober kurzfristig Beschäftigte, vor allem ausländische Saison-Arbeitskräfte, bis zu 102 Tage beschäftigt werden können. Der Vorschlag werde nach Ostern im Bundestag beraten.

Mit der Regelung soll erreicht werden, dass in der Landwirtschaft Personalwechsel und damit auch Kontakte in der Corona-Pandemie reduziert werden. Der Vorschlag sehe auch eine Krankenversicherungspflicht für alle sowie die Anmeldung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber vor. Nach Aussage von Backhaus haben Arbeitgeber im Nordosten schon seit Längerem eine Krankenversicherung für ihre kurzfristig Beschäftigten abgeschlossen. "Die vorgesehene Anmeldepflicht aller Arbeitskräfte ist ein Muss in Corona-Zeiten", erklärte er weiter.