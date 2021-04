Was an Ostern in Sachsen-Anhalt erlaubt ist

01.04.2021, 08:12 Uhr | dpa

Camping oder große Familienfeiern sind zwar tabu, unternehmen können die Sachsen-Anhalter an Ostern aber trotzdem etwas. Dem Osterspaziergang in der freien Natur steht etwa nichts im Wege. Auch Gottesdienste und - je nach Landkreis - kleinere Feiern sind mancherorts erlaubt. Eine Übersicht.

FEIERN

Mit wie vielen Menschen die Sachsen-Anhalter Ostern feiern dürfen, hängt von den Infektionswerten des Landkreises ab, in denen sie wohnen. In Landkreisen, in denen der Wert der Infektionen pro 100 000 Einwohner und Woche 3 Tage in Folge über 100 liegt, sind Treffen und Feiern mit höchstens einer Person, die nicht aus dem eigenen Hausstand stammt, erlaubt. In Kreisen, in denen die Inzidenz stabil unter 100 liegt, kann hingegen mit bis zu 5 Gästen aus einem weiteren Haushalt gefeiert werden.

EINKAUFEN

Fürs Einkaufen gelten über Ostern dieselben Regeln wie bisher: Supermärkte, andere Lebensmittelgeschäfte und Drogerien haben außerhalb der Feiertage offen, bei weiteren Einzelhändlern kann nach vorheriger Terminbuchung eingeschränkt eingekauft werden.

URLAUB UND AUSFLÜGE

Urlaub im eigenen Bundesland bleibt verboten, auch im eigenen Campingwagen oder in der Ferienwohnung. Angebote für Tagesausflüge gibt es aber trotzdem. So haben mehrere Museen sowie Tierparks und Zoos geöffnet. Mancherorts muss der Besuch allerdings im Vorfeld online gebucht werden. Auch Ausflüge in die Natur sind unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen möglich. Stadtrundfahrten und Touren mit Ausflugsschiffen sind weiterhin verboten.

GOTTESDIENSTE

Das höchste Fest der Christen darf in Kirchen gefeiert werden - wenn auch unter strengen Auflagen. Die Kirchen in Sachsen-Anhalt planen sowohl analoge als auch Online-Gottesdienste in der Karwoche. "Präsenzgottesdienste finden unter bewährten und strengen Hygienemaßnahmen statt, die mit dem Land Sachsen-Anhalt abgestimmt sind", teilte die Evangelische Landeskirche Anhalt mit. Hinzu kämen Freiluftandachten oder Kirchenöffnungen ohne Programm, bei denen aber das Gotteshaus für Gebet und Einkehr offen stünde.

Präsenzgottesdienste finden unter anderem am Karsamstag in der Bernburger Schlosskirche, vor der Auferstehungskirche in Dessau und in einer Kirche in Raguhn-Jeßnitz (Anhalt-Bitterfeld) statt. Im Magdeburger Dom wird die Heilige Osternacht von Samstag auf Sonntag mit Erwachsenentaufen gefeiert. Der Gottesdienst beginnt um 23 Uhr im Freien vor dem Westportal.

IMPFEN

Die Impf- und Testzentren sollen grundsätzlich auch über Ostern geöffnet haben. Nicht alle werden das jedoch tun. So kündigte etwa das Magdeburger Impfzentrum eine Pause über die Ostertage an. Damit soll auch das Personal, das seit Wochen im Einsatz ist, mal eine Pause bekommen.