Polizei warnt vor falschem Amtsmitarbeiter: Fälle auf Rügen

01.04.2021, 12:41 Uhr | dpa

Die Polizei auf der Insel Rügen warnt vor einem Betrüger, der als falscher Amtsmitarbeiter Corona-Verstöße ahnden will. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag erklärte, soll der etwa 20 Jahre alte Mann am Mittwochabend Menschen im Ostseebad Binz angesprochen haben. Dabei habe er sich als "Mitarbeiter des Ordnungsamtes" ausgegeben, Personalien der Leute erfragt, um angebliche Verstöße gegen Corona-Maßnahmen zu prüfen. Schließlich habe er auch gleich 20 Euro Verwarngeld gefordert.

Als eine angesprochene Frau daraufhin den Ausweis des Mannes verlangte, sei dieser verschwunden und die Frau habe die Polizei gerufen. Der Verdächtige wurde als etwa 1,85 Meter groß, blond und mit Dreitagebart beschrieben, der schwarze Kleidung trug. Die Polizei wies in dem Zusammenhang darauf hin, dass die Beamten und das Ordnungsamt zwar die Herkunft von Menschen kontrollieren, da die Einreise von Tagestouristen verboten ist, aber kein Bargeld fordern, sondern Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufnehmen.