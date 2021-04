Döbeln

Gericht genehmigt Insolvenzplan für Bäckerei Erntebrot

01.04.2021, 13:07 Uhr | dpa

Für die insolvente Bäckerei Erntebrot aus Nordsachsen zeichnet sich eine Lösung ab. Das Amtsgericht Chemnitz habe den Insolvenzplan genehmigt, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. Demnach übernehme ein Investorenteam das Unternehmen und arbeite mit Hochdruck an der Zukunft der Traditionsbäckerei. Am Produktionsstandort in Döbeln sowie den 21 Filialen sind Investitionen geplant. Die rund 130 Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben.