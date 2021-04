Rostock

DFB setzt die letzten Saison-Spiele von Hansa Rostock an

01.04.2021, 13:54 Uhr | dpa

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Donnerstag die letzten sieben Partien des Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock bis zum Saisonende zeitgenau angesetzt. Am 32. Spieltag treten die Mecklenburger am 16. April (19.00 Uhr) bei der Reserve des FC Bayern München an.

Es folgen die Partien gegen den SV Wehen Wiesbaden (21. April, 19.00 Uhr), beim SV Meppen (24. April, 14.00 Uhr), gegen den FC Ingolstadt (4. Mai, 19.00 Uhr) und den FSV Zwickau (8. Mai, 14.00 Uhr) sowie bei der SpVgg Unterhaching (15. Mai, 14.00 Uhr). Zum Saisonfinale am 22. Mai (13.30 Uhr) erwarten die aktuell zweitplatzierten Rostocker den VfB Lübeck zum Nordduell.