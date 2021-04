Halle (Saale)

Handwerk fordert klare Regeln für Corona-Testpflicht

01.04.2021, 13:59 Uhr | dpa

Das Handwerk in Sachsen-Anhalt fordert klare Regeln für eine mögliche Corona-Testpflicht in Unternehmen. Klargestellt werden solle unter anderem, wie sich Firmen mit Teilen der Belegschaft in Heimarbeit verhalten sollen, teilten die beiden sachsen-anhaltischen Kammern in Halle und Magdeburg am Donnerstag mit. Geklärt werden müsse die Lage auch für Soloselbstständige und Firmen, die mit Standorten auch in anderen Bundesländern vertreten sind.

Zudem warnen die beiden Kammern vor potenziellen Kosten, für die kleineren Betrieben durch das coronabedingte Beschäftigungsverbot die finanziellen Reserven fehlten. "Wir fordern die Landesregierung daher auf, gegebenenfalls erforderliche Regelungen so zu fassen, dass sie rechtssicher, greifbar und anwendbar sind. Schnellschüsse schaden der Akzeptanz solcher Maßnahmen mehr, als sie bewirken könnten", hieß es.