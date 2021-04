Halle (Saale)

Bergzoo in Halle schließt am Karfreitag bis auf Weiteres

01.04.2021, 15:40 Uhr | dpa

Der Pandemiestab in Halle hat die Schließung des Bergzoos ab Karfreitag angeordnet. Vorerst solle der Zoo wegen der besorgniserregend hohen Corona-Fallzahlen keine Besucher mehr empfangen, teilte ein Sprecher des Zoos am Donnerstag mit. Ziel sei die Eindämmung des Virus im Stadtgebiet. Für den Zoo stehe im Vordergrund, die eigenen Mitarbeiter vor einer Infektion zu schützen, da eine angeordnete Quarantäne der Tierpfleger dramatische Auswirkungen auf die Versorgung der Zootiere hätte. Halle wies am Donnerstag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts eine Inzidenz von etwa 240 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen auf.