Würzburg

Getötete 13-Jährige: Verdächtiger aus Haft entlassen

01.04.2021, 17:21 Uhr | dpa

Wiesenfeld/Würzburg (dpa/lby) - Nach dem gewaltsamen Tod einer 13-Jährigen vor mehr als 27 Jahren in Unterfranken ist ein Tatverdächtiger am Donnerstag aus der Untersuchungshaft entlassen worden. "Für den Vorwurf des Mordes sieht die Kammer beim jetzigen Stand keine ausreichenden Verdachtsgründe", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Der Mitte-40-Jährige aus dem Landkreis Main-Spessart wurde im Januar verhaftet, nachdem Ermittler den Fall aus dem Jahr 1993 neu aufgerollt hatten.

"Als Mordmerkmal kam zum Beispiel die Verdeckung einer Sexualstraftat in Betracht - und dafür reicht es der Kammer beim gegenwärtigen Stand nicht", erklärte der Sprecher. Zuvor hatte der Rechtsanwalt des Beschuldigten Beschwerde gegen die Inhaftierung eingelegt und die Freilassung gefordert.

Das Mädchen war am 15. Dezember 1993 auf einem Aussiedlerhof in Wiesenfeld (Landkreis Main-Spessart) zuletzt gesehen worden. Suchtrupps und Menschen aus dem Ort durchkämmten zwei Tage lang die Gegend, bis die Leiche auf dem Hof unter einer mit einem Betondeckel verschlossenen Güllegrube gefunden wurde.

Im Januar hatte die Polizei das Grundstück erneut durchsucht und ein weiterer Mann rückte ins Visier der Ermittler. Die Durchsuchung erklärte das Landgericht Würzburg vergangene Woche allerdings für rechtswidrig. "Das Gericht hat nicht festgestellt, dass kein Anfangsverdacht bestehen würde. Sondern das Gericht hat den Durchsuchungsbefehl aufgehoben, weil er nach dieser langen Zeit unverhältnismäßig wäre", erklärte die Staatsanwaltschaft.

Das Ermittlungsverfahren sei nicht eingestellt. Allerdings fehlten nun Untersuchungsgegenstände wie Telefone, Notebooks, Tablets und sonstige Datenträger. Diese mussten dem Besitzer nach dem Gerichtsbeschluss zurückgegeben werden.

Die Staatsanwaltschaft wird nun prüfen, ob das Verfahren fortgeführt werden kann, was nur im Falle eines nachweisbaren Mordverdachts möglich ist, da Mord nicht verjährt. Andernfalls könnte es ganz und gar eingestellt werden.