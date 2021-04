Pforzheim

Feuerwehrauto kollidiert mit Fahrzeug: Eine Tote

01.04.2021, 18:24 Uhr | dpa

Ein Feuerwehrauto ist bei Pforzheim mit einem Fahrzeug kollidiert und eine 77-jährige Frau ist dabei ums Leben gekommen. Ein 78 Jahre alter Mann wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Feuerwehrfahrzeug war demnach nach links abgebogen und aus zunächst nicht geklärter Ursache mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. In diesem saßen zwei Menschen. Durch den Unfall erlitt die Beifahrerin in dem Auto schwerste Verletzungen. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen durch die Insassen des Feuerwehrfahrzeugs und den hinzugerufenen Rettungsdienst sowie Notarzt, starb sie im Krankenhaus. Die Feuerwehrleute blieben unverletzt, standen jedoch unter Schock.