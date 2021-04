Nordhausen

Geschäfte und Museen im Kreis Nordhausen öffnen nach Ostern

01.04.2021, 18:25 Uhr | dpa

Auch im Kreis Nordhausen dürfen Geschäfte und Museen bald testweise öffnen - wie bereits in Weimar. Das Gesundheitsministerium habe den Modellversuch nach Ostern genehmigt, wie das Landratsamt am Donnerstag auf seiner Internetseite mitteilte. Demnach dürfen vom 6. bis 10. April Geschäfte, Museen, Galerien und Gedenkstätten öffnen. Der Zutritt ist aber nur mit einem negativen Test gestattet. Außerdem müssen sich Kunden und Gäste digital registrieren, um eine mögliche Kontaktnachverfolgung sicherstellen zu können.

Der Landkreis habe gemeinsam mit den Hilfsorganisationen kurzfristig ein Netz mit mehr als zehn Teststellen im gesamten Kreisgebiet aufgebaut. Dort würden kostenfreie Schnelltests mit und ohne vorherige Terminvereinbarung angeboten. Die vom Landkreis ebenfalls beantragte Öffnung von Fitnessstudios wurde hingegen vom Gesundheitsministerium abgelehnt.

Im Kreis Nordhausen lag die Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen am Freitag bei 75,5. Das war der niedrigste Wert in Thüringen.