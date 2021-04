Rostock

Shoppen in Rostock zunächst weiterhin ohne Terminvergabe

01.04.2021, 18:41 Uhr | dpa

Shoppen soll in der Hansestadt Rostock zunächst weiterhin ohne vorherige Terminvergabe möglich sein. Zum 10. April sollen in der Stadt mehrere zusätzliche Corona-Testzentren errichtet werden, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Dann ist laut Landesverordnung auch ein negativer Corona-Test notwendig, um in der bevölkerungsreichsten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns Shoppen oder zum Friseur gehen zu können. In den anderen Regionen des Bundeslandes ist dies bereits früher der Fall, weil die Infektionszahlen dort oftmals höher sind. In vielen Regionen im Nordosten ist das Shoppen zudem nur nach vorheriger Terminvergabe möglich.