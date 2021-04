Schwerin

Hausärzte impfen nach Ostern auch Menschen ab 60 Jahren

01.04.2021, 21:19 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern können nach Ostern Hausärzte in eigener Regie Patienten ab einem Alter von 60 Jahren gegen das Coronavirus impfen. Das teilte die Landesregierung am Donnerstag in Schwerin nach einer kurzfristig anberaumten Sondersitzung mit. Die Arztpraxen, die mit zunehmenden Impfstoffmengen immer stärker in die Impfkampagne einbezogen werden sollen, würden dazu in der kommenden Woche zusätzlich 31 000 Dosen des Astrazeneca-Wirkstoffs erhalten, kündigte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) an.

Die Ständige Impfkommission hatte als Reaktion auf vereinzelte Komplikationen bei jüngeren Patienten empfohlen, das Mittel nur noch bei Menschen über 60 Jahre zu spritzen. Den Regierungsangaben zufolge können Impfwillige dieser Altersgruppe von Freitag an über die Hotline oder die Internet-Plattform auch Termine für Impfungen mit Astrazeneca in den Impfzentren des Lande vereinbaren. Die bereits laufenden Impfungen von Grundschullehrern und Erzieherinnen sollen nur noch mit den Impfstoffen der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna erfolgen und bis zum 10. April abgeschlossen sein.