Weimar

Weimarer Modell nach vier Tagen zu Ende: Unter Erwartungen

01.04.2021, 21:28 Uhr | dpa

Als erste Stadt in Thüringen hat Weimar ein Modell zur Öffnung des Einzelhandels und der Kultur in der Corona-Krise erprobt. Nach vier Tagen ging es am Donnerstagabend zu Ende. Die Umsätze der Einzelhändlerinnen und -händler lagen im Schnitt etwas unter den Erwartungen, wie die Stadt mitteilte. "Besonders gut lief es für Textilgeschäfte." Unterm Strich hätten sich aber fast alle Läden zufrieden und dankbar gezeigt, nach langer Schließzeit wieder für einige Tage öffnen zu dürfen. "Ein Einkaufstourismus aus anderen Städten oder Regionen blieb aus", hieß es.

Die Schnelltestzentren, die größtenteils weiter geöffnet bleiben, seien an allen vier Tagen voll gewesen. Seit Montag ließen sich mehr als 10 000 Menschen testen. 16 Schnelltests fielen positiv aus.

Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) teilte mit: "Wir werden nach Ostern in eine detaillierte Auswertung einsteigen und wollen Schlüsse für eine mögliche Weiterentwicklung des Modells ziehen. Unser Ziel ist es weiterhin, einen Beitrag zur Normalisierung zu leisten."

Seit Montag hatten in Weimar mehr als 200 Geschäfte im Rahmen eines von der Landesregierung genehmigten Modellprojektes geöffnet. In den Geschäften galten Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen und die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung - und zwar eine medizinische Gesichtsmaske oder eine FFP2-Maske - zu tragen. Zur Kontaktnachverfolgung mussten sich die Kunden zudem entweder mit der Luca-App digital oder über ein manuelles Formular registrieren.