Ludwigsburg

MBC verliert bei Spitzenreiter Ludwigsburg mit 74:93

01.04.2021, 22:56 Uhr | dpa

Die Basketballer von Syntainics MBC kommen über die Rolle des Punktelieferanten in der Bundesliga nicht hinaus. Die Weißenfelser verloren am Donnerstag ihr Gastspiel bei den MHP Riesen Ludwigsburg mit 74:93 (35:51). Trotz der sechsten Niederlage in Folge haben die Mitteldeutschen als Drittletzter weiterhin sechs Punkte Vorsprung, während die Gastgeber ihre Spitzenposition mit dem 24. Sieg im 26. Saisonspiel festigten.

Den größten Anteil am Erfolg der Ludwigsburger hatten Barry Brown (19), der ehemalige Weißenfelser Tremmel Darden (13) und Desi Rodriguez (11). Für den MBC erzielten Michal Michalak (21) und Roko Rogic (12) die meisten Punkte.

Die Weißenfelser blieben bis Mitte des zweiten Viertels auf Tuchfühlung. Doch dann stellte der haushohe Favorit mit einem 14:1-Lauf von 36:30 (14.) auf 50:31 (19.) innerhalb von fünf Minuten die Weichen auf Sieg und kam im Verlauf der Partie nicht mehr in Bedrängnis. Erneut leisteten sich die Mitteldeutschen zu viele Ballverluste (16), um das Ergebnis freundlicher zu gestalten.