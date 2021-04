Lindenberg im Allgäu

Großer Hund beißt kleinen Welpen tot

02.04.2021, 12:49 Uhr | dpa

Ein Hund hat im Allgäu einen kleinen Welpen totgebissen. Nach Angaben der Polizei vom Freitag war eine 50 Jahre alte Hundehalterin mit dem Welpen in Lindenberg spazieren gegangen, als ein unangeleinter, größerer Mischlingshund sich in dem vier Monate alten Tier verbiss. Die Besitzerin brachte den Kleinen am Dienstag noch in eine Tierklinik, wo er wegen der Bissverletzungen nicht mehr gerettet werden konnte. Nach Auskunft eines Sprechers hatte die Polizei zunächst keine Hinweise auf ein strafbares Verhalten des Hundebesitzers mit dem größeren Tier.