Woidke würdigt Angelica Domröse als großartige Künstlerin

02.04.2021, 14:17 Uhr | dpa

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Schauspielerin Angelica Domröse anlässlich ihres 80. Geburtstags als "großartige und unverwechselbare Künstlerin" gewürdigt. "Mit der Rolle der Paula in Heiner Carows Kultfilm ("Die Legende von Paul und Paula"), als Effi Briest, als Fleur Lafontaine und mit vielen anderen beeindruckenden Frauengestalten haben Sie sich in die Herzen von Millionen Menschen gespielt", schrieb Woidke nach Angaben vom Freitag an die gebürtige Berlinerin, die die Hochschule für Film und Fernsehen in Babelsberg besuchte. Domröse habe wie die von ihr verkörperten Frauen ihr Leben lang Haltung bewiesen.