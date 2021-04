Barum

Unfallflucht mit 2,17 Promille

02.04.2021, 16:56 Uhr | dpa

Mit einem Promillewert von 2,17 ist ein 34-Jähriger in Barum im Landkreis Lüneburg mit seinem Auto gegen Zäune und Poller gefahren. Ein Zeuge verständigte am Karfreitagmorgen die Polizei, nachdem der Pkw-Fahrer in einen Gartenzaun gefahren war und seinen Weg einfach fortsetzte, wie die Polizei mitteilte. Auf dem Weg nach St. Dionys fuhr der Mann noch zwei Leitpfosten am Straßenrand um, beschädigte zwei Steinpoller und ein Schild. Dann stellte er das Fahrzeug vor seiner Wohnanschrift ab und legte sich schlafen. Die Beamten weckten den Mann und zogen den Führerschein ein.