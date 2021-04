Hasselroth

Verletzte bei Frontalzusammenstoß

03.04.2021, 16:21 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Main-Kinzig-Kreis ist am Samstagmittag eine 19 Jahre Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der 19-jährige Fahrer des zweiten Autos sei bei der Kollision leicht verletzt worden und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Unfall ereignete sich auf einer Kreisstraße nahe Hasselroth. Die Straße war nach dem Unfall mehrere Stunden voll gesperrt. Ein Gutachter sei eingeschaltet worden. Den Schaden schätzte die Polizei auf 35 000 bis 40 000 Euro. Die Unfallursache war zunächst unklar.