Leinsweiler

Gleitschirmflug endet in Baumkrone

03.04.2021, 18:11 Uhr | dpa

Ein 52 Jahre alter Mann ist am Samstag im Landkreis Südliche Weinstraße mit seinem Gleitschirm in einer Baumkrone gelandet. Laut Polizei blieb er unverletzt. Der Grund für das vorzeitige Ende des Rundflugs war noch unklar. Der Luftsportler aus dem Rhein-Pfalz-Kreis rief den Rettungsdienst an und wurde geborgen. An dem Einsatz beteiligt waren Höhenretter, Freiwillige Feuerwehren, das Deutsche Rote Kreuz und die Polizei.