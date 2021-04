Bad Langensalza

Thüringer HC gewinnt Verfolgerduell mit Metzingen

03.04.2021, 19:44 Uhr | dpa

Die Handballerinnen des Thüringer HC eilen in der Bundesliga weiter von Sieg zu Sieg. Am Samstagabend bezwang das Team von Trainer Herbert Müller im Verfolgerduell die TuS Metzingen mit 32:28 (16:11) und zog in der Tabelle mit nunmehr 35:15 Punkten am Gegner vorbei auf Platz vier. Für die Thüringerinnen, die in Marketa Jerabkova (neun Tore) ihre beste Werferin hatten, war es der fünfte Sieg in Serie.

Der THC begann nervös und musste zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Mit einer furiosen Phase gegen Ende des ersten Durchgangs erspielten sich die Gastgeberinnen dann jedoch eine komfortable Halbzeitführung. Metzingen steckte nicht auf und rückte dem THC nach der Pause zweimal bedrohlich nahe (19:20 und 23:24). Die Thüringerinnen hielten dem Druck aber stand, erhöhten in der Schlussphase wieder das Tempo und siegten letztlich sogar ungefährdet.