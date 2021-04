Demmin

8-Jähriger Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

04.04.2021, 10:31 Uhr | dpa

Ein acht Jahre alter Junge auf einem Fahrrad ist in Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Der Unfall sei passiert, als der Junge am Sonnabend beim Rechtsabbiegen einen weiten Bogen fuhr, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 37-Jährigen. Der Achtjährige stürzte und verletzte sich an einer Hand und am Kopf. Er kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus.