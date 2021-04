Bremerhaven

Kaiserhafen in Bremerhaven funktioniert im Notbetrieb

04.04.2021, 12:28 Uhr | dpa

Nach drei Tagen Stillstand funktioniert ein wichtiger Teil des Bremerhavener Hafens zumindest im Notbetrieb wieder. Fachleute setzten in der Nacht zum Ostersonntag die eigentlich wegen Sanierung geschlossene Kaiserschleuse wieder in Gang, wie der Hafenbetreiber Bremenports mitteilte. So konnten zwei fertig beladene Schiffe den Kaiserhafen verlassen.

Die zweite Ausfahrt aus dem Kaiserhafen war am Donnerstag durch einen technischen Schaden verhindert worden. An einer Drehbrücke riss ein Stahlträger. Die Brücke erlitt nach Angaben von Bremenports einen Totalschaden und muss demontiert werden. Dies soll Ende kommender Woche geschehen.

Am Kaiserhafen liegen die Lloyd-Werft und mehrere Autoverladeanlagen. Neben Containern ist der Umschlag Tausender Fahrzeuge ein wichtiger Teil des Hafenbetriebs in Bremerhaven.