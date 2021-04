Oldenburg

Oldenburger Basketballer verpflichten Kroaten Gabric

04.04.2021, 13:25 Uhr | dpa

Die EWE Baskets Oldenburg haben den kroatischen Basketball-Nationalspieler Tomislav Gabric verpflichtet. Der 25-Jährige wechselt vom polnischen Club Enea Astoria zum niedersächsischen Bundesligisten und soll dort den verletzten Nathan Boothe ersetzen. "Tomislav Gabric habe ich schon länger beobachtet. Er hat sich in dieser Saison in der polnischen Liga bewiesen und wird als Spielertyp gut in unser System passen, um Nathan zu ersetzen", wird der Sportliche Leiter der Baskets, Srdjan Klaric, in einer Mitteilung am Sonntag zitiert. Und er ergänzte: "Gleichzeitig erhalten wir zusätzliche Flexibilität und Tiefe für die Playoffs."