Magdeburg

SC Magdeburg unterliegt SG Flensburg-Handewitt 29:32

04.04.2021, 15:26 Uhr | dpa

Die unglaubliche Serie des SC Magdeburg ist gerissen. Das Team von Trainer Bennet Wiegert verlor am Ostersonntag 29:32 (16:17) gegen die SG Flensburg-Handewitt und kassierte damit die erste Niederlage seit dem verlorenen Derby in Leipzig Ende November. Flensburg holte sich mit dem Sieg die Tabellenführung zurück. Beste Werfer des SCM waren Christian O'Sullivan und Omar Magnusson mit je sieben Treffern, für Flensburg trafen Johannes Golla und Mads Mensah Larsen mit je acht Toren am häufigsten.

Flensburg musste auf Simon Hald verzichten, der kurz vor der Partie mit Herzproblemen ins Krankenhaus musste. In einer dynamischen ersten Hälfte ging der SCM auf drei Treffer davon (12:9/20.). Dann sah Flensburgs Jim Gottfridsson nach hartem Einsteigen gegen Marko Bezjak die Rote Karte (21.). Doch nun waren die Gäste besser im Spiel, glichen aus (13:13/24.) und gingen mit der Halbzeitsirene in Führung.

Magdeburg verlor nach der Pause den Faden, Flensburg baute die Führung auf vier Treffer aus (18:22/36.). Defensiv bekam Magdeburg Golla und Mensah Larsen nicht in den Griff. Nach einer Auszeit glich Magdeburg mit einem 5:0-Lauf zwar aus (25:25/48.). Doch Flensburg konterte sofort und beendete die Magdeburger Serie.