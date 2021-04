Saarbrücken

104 Corona-Neuinfektionen im Saarland: Inzidenz steigt

04.04.2021, 18:54 Uhr | dpa

Im Saarland sind innerhalb eines Tages 104 neue Corona-Infektionen registriert worden. Aktuell seien 1721 Menschen nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit (Stand: 16.00 Uhr). Einen neuen Todesfall gab es nicht. Die Zahl der Sterbefälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt weiter bei 941. Die Inzidenz, also die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, erhöhte sich auf 88,2. Am Samstag lag sie bei 82,1, am Freitag bei 91,1.

Aktuell werden 151 Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt, 48 von ihnen auf einer Intensivstation. Seit Beginn der Pandemie vor rund einem Jahr wurden im Saarland 32 421 Corona-Fälle registriert.

Basis für die Daten sind die Zahlen, die die Gesundheitsämter der Landkreise dem Gesundheitsministerium bis 16.00 Uhr mitgeteilt haben. Die Meldung der saarländischen Krankenhäuser bezieht sich auf den Stand von 00.01 Uhr am Sonntag. Das Robert Koch-Institut wies darauf hin, dass an den Osterfeiertagen meist weniger Tests gemacht und weniger Daten gemeldet werden.