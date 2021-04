Pasewalk

Mann schießt auf Spielplatz: Luftgewehr sichergestellt

04.04.2021, 21:07 Uhr | dpa

In Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat ein 70-Jähriger nach Zeugenaussagen am Sonntagnachmittag vom Balkon eines Hauses auf einen Spielplatz geschossen. Die Polizei stellte daraufhin bei ihm in der Wohnung ein Luftgewehr samt Munition sicher und nahm eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz auf. Nach eigener Darstellung hatte der Mann auf Tauben in der Luft geschossen, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte. Auf dem Kinderspielplatz habe sich zum Zeitpunkt der Schüsse niemand aufgehalten. Zu dem Fall ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.