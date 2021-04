Dettmannsdorf

Zwei 19-Jährige bei Unfall schwer verletzt

05.04.2021, 09:50 Uhr | dpa

Zwei junge Männer sind bei einem Autounfall in Dettmannsdorf (Kreis Vorpommern-Rügen) schwer verletzt worden. Der 19 Jahre alte Fahrer kam nach Polizeiangaben am späten Sonntagabend mit seinem Auto von einer Straße ab. Der Wagen habe sich mehrfach überschlagen und sei auf einem Acker liegen geblieben, teilte die Polizei am Montag mit. Der Fahrer und sein ebenfalls 19 Jahre alter Beifahrer konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Sie kamen unter anderem mit Knochenbrüchen in ein Krankenhaus.