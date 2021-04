Huy

Haus bei Halberstadt brennt am Ostersonntag

05.04.2021, 09:52 Uhr | dpa

In einem Einfamilienhaus im Eilenstedter Ortsteil Haus Nienburg (Landkreis Harz) ist am Ostersonntag ein Feuer ausgebrochen. Als die Rettungskräfte gegen 16.00 Uhr eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Mensch kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Halberstadt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war bis in die frühen Abendstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Es entstand laut Polizei ein Schaden von rund 100 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.