Seifhennersdorf

Sechsjährige fällt bei Ostereiersuche in Brunnen

05.04.2021, 12:43 Uhr | dpa

Bei der Ostereiersuche ist ein kleines Mädchen in Seifhennersdorf (Landkreis Görlitz) am Ostersonntag verunglückt. Die Sechsjährige stürzte in einen fünf Meter tiefen Brunnen, wie die Polizeidirektion am Montag mitteilte. Sie war bei der Suche nach dem Osternest auf die hölzerne Abdeckung getreten, die nachgab. Angehörige retteten das Kind, es wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zu den näheren Umständen wird ermittelt.