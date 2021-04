Wulkau

Besucher lassen sich vor Osterbaum in Wulkau fotografieren

05.04.2021, 15:54 Uhr | dpa

Der Osterbaum in Wulkau im Elb-Havel-Winkel hat sich auch in diesem Jahr zahlreicher Besucher erfreut. "Es gab viele Besucher, die sich vor dem Baum haben fotografieren lassen", sagte die Baumbesitzerin Anke Ziegler. Dabei habe man mitunter kurz mal warten müssen, bis die anderen Besucher ihr Familien-Oster-Foto im Kasten hatten, berichtet Ziegler.

Die Gäste kommen mitunter nicht mit leeren Händen. Etwa 50 mitgebrachte Eier von den Besuchern hängen nun am Baum, erzählt Ziegler. Auf einigen hätten sich die Ausflügler mit Namen und Adresse verewigt. Der Baum dürfte kurz nach Ostern nun um die 2000 Eier tragen.

Die bunte Farbenpracht aufzuhängen, hat Ziegler vor Ostern vier Abende gekostet. Doch das nimmt sie gern in Kauf. Nachbarn und Freunde kämen seit Jahren bei Kaffee und Kuchen zum Schmücken dazu. "Das soll auch dem Dorf etwas geben und eine Möglichkeit für Jung und Alt bieten, sich auszutauschen." Leider seien in diesem Jahr wegen der Pandemie deutlich weniger Helfer zum Schmücken gekommen als in den Vorjahren, erzählt Ziegler. "Normalerweise waren wir um die 15 Personen, das ging in diesem Jahr leider nicht."

Rund eine Woche nach dem Fest nimmt Anke Ziegler sie in einer raschen Aktion mit zwei bis drei Helfern und langen Leitern ab. "Die Weide wird dann schnell grün und von den Eiern ist nichts mehr zu sehen."