Magdeburg

Rückkehr aus Ferien: Schulen in Halle bleiben teilweise zu

06.04.2021, 00:28 Uhr | dpa

Die knapp 200 000 Schülerinnen und Schüler kehren am Dienstag aus den einwöchigen Osterferien zurück. In Halle sollen jedoch möglichst viele Klassenzimmer geschlossen bleiben: Ab Jahrgangsstufe 7 werden die Kinder und Jugendlichen wegen der hohen Infektionszahlen im Distanzunterricht unterrichtet. In den Klassen 1-6 sowie an Förderschulen wird eine Notbetreuung angeboten. Auch Abschlussklassen sollen sich zur Prüfungsvorbereitung treffen dürfen.

Halle gehört zu den am stärksten von Corona betroffenen Kreisen Sachsen-Anhalts. Im Burgenlandkreis, dem Landkreis mit der über Wochen höchsten Inzidenz des Landes, bleiben die Schulen hingegen im Rahmen eines Modellversuchs offen. Zu dem Versuch gehören etwa engmaschige Tests.

Kostenlose Schnelltests soll es ab dieser Woche auch flächendeckend in den Schulen der anderen 13 Landkreise und kreisfreien Städte geben. Ab kommender Woche dürfen Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer das Schulgelände dann nur noch betreten, wenn sie sich zwei mal wöchentlich auf das Corona-Virus testen lassen.

Die versuchsweise Offenhaltung der Schulen im Burgenlandkreis trotz Inzidenzwerten jenseits von 200 waren laut Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) vielversprechend verlaufen. Eigentlich sollten ab Dienstag auch vereinzelt Restaurants, Kinos oder Sportveranstaltungen im Rahmen von Modellprojekten stattfinden. Vor Ostern hatten die Kreise das bei den zuständigen Landesministerien jedoch noch nicht beantragt.