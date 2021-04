Cuxhaven

Cuxhavener Pinguinsammler streben fünften Weltrekord an

06.04.2021, 06:46 Uhr | dpa

Das Cuxhavener Ehepaar Birgit Berends (48) und Stefan Kirchhoff (53) will mit seiner Pinguinsammlung einen neuen Weltrekord aufstellen - und zugleich das Sammeln einstellen. Vier Einträge habe die beiden bereits im Guinness-Buch der Rekorde - der Letzte ist aus dem Jahr 2011 mit über 11 000 Pinguinen. Aktuell streben die Sammler eine Anerkennung beim Rekord-Institut für Deutschland an. "Wir sind noch bei der Bestandsaufnahme", sagte Birgt Berends. Am Ende wird eine riesige Zahl in ihrer Exceltabelle stehen: über 26 000.

Rund 4000 Exponate sind im Pinguin-Museum des Ehepaars in Cuxhaven ausgestellt: Die Frackträger sind aus Plüsch, Wachs, Metall, Holz oder Porzellan. Die größte Figur ist 1,90 Meter groß. Der angestrebte neue Rekord-Eintrag soll auch der Letzte sein: "Wir sammeln nicht mehr", sagte Berends. Die Sammlung soll "auf ein überschaubares Maß" reduziert werden.