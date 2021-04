Bitterfeld-Wolfen

Bus stößt mit Auto zusammen: Zwei Verletzte

06.04.2021, 06:55 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß von einem Bus und einem Auto auf der Bundesstraße 184 sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am frühen Morgen an einer Ampelkreuzung bei Bitterfeld-Wolfen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld). Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos wurde beim Zusammenstoß eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Der Busfahrer oder die -fahrerin wurde ebenfalls verletzt. Beide Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Ob es sich jeweils um einen Mann oder eine Frau handelte, konnte die Polizei nicht sagen. Auch ob im Bus oder im Auto noch weitere Personen mitfuhren war zunächst nicht bekannt.