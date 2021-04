Parchim

212 Menschen über Ostern aus einem Landkreis zurückgewiesen

06.04.2021, 12:45 Uhr | dpa

Die Polizei hat im Landkreis Ludwigslust-Parchim über die Ostertage 212 Menschen zurückgewiesen, die sich unerlaubterweise im Bundesland aufgehalten hatten. Von Karfreitag bis Ostermontag seien in dem Landkreis rund 1500 Fahrzeuge kontrolliert worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Örtliche Schwerpunkte waren demnach die Regionen um Boizenburg, Zarrentin, Dömitz, Plau und Grabow sowie Abfahrten an der A24. Während der Ostertage sind laut der beiden Polizeipräsidien Hunderte Fahrzeuge aus MV zurückgewiesen worden, genaue Zahlen lagen zunächst noch nicht vor.

Nach Angaben der Landesregierung sind touristische Einreisen nach Mecklenburg-Vorpommern vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie grundsätzlich verboten, auch Tagestourismus ist nicht erlaubt. Es gibt jedoch Ausnahmen für die Einreise. Wer einen Zweitwohnsitz in MV hat, der darf demnach einreisen. Ebenfalls sind Reisen ins Bundesland erlaubt, wenn die Kernfamilie besucht wird. Dazu zählen den Angaben zufolge etwa Kinder, Eltern, Geschwister oder Lebenspartner.