Schwerin

Mehr Corona-Schutzimpfungen in Arztpraxen

06.04.2021, 17:13 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern sollen die Hausärzte von Mittwoch an verstärkt in die Corona-Schutzimpfungen einbezogen werden. Wie der Vorsitzende des Landesapothekenverbandes, Axel Pudimat, am Dienstag sagte, wurden die dafür vorgesehenen Impfstoffe vom Land an die Apotheken ausgeliefert. Von dort würden sie am Mittwoch dann an die beteiligten Ärzte verteilt.

Laut Gesundheitsministerium stellt das Land in dieser Woche 31 000 Impfdosen des Herstellers Astrazeneca für niedergelassene Ärzte zur Verfügung. Dieses Produkt wird nach Maßgabe der Ständigen Impfkommission ausschließlich für Impfwillige eingesetzt, die 60 Jahre und älter sind. Hinzu kämen 20 000 Dosen diverser Impfstoffe, die der Bund in den kommenden Tagen an Haus- und Fachärzte im Nordosten ausliefere. Die Ärzte impften grundsätzlich nach den Vorgaben der Impfverordnung, könnten die Impftermine mit ihren Patienten aber frei und unabhängig von der zentralen Landes-Hotline vereinbaren, hieß es.

Die Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommerns, die schon seit langem die flächendeckende Einbeziehung der Arztpraxen in die Impfkampagne fordert, wollte sich zunächst nicht über den Stand der Vorbereitungen äußern. So blieb unklar, wie viele der etwa 1700 in Frage kommenden Ärzte im Land bereits in dieser Woche mit Corona-Schutzimpfungen beginnen.

Einige Praxen hatten im März sogenannte Starterpakete mit Impfstoff erhalten, um zunächst Ärzte und Schwestern vor Ansteckungen schützen zu können. Die Hausärzte sind nach Verbandsangaben willens und in der Lage, in kurzer Zeit viele Menschen zu impfen. Als Beleg wird die jährliche Grippeschutzimpfungen angeführt. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung wurden im vierten Quartal 2020 in den Praxen im Nordosten 330 000 Menschen gegen Grippe geimpft.

Die Corona-Schutzimpfungen kommen allerdings nur schleppend in Gang, weil es an Impfstoff mangelt. Laut Gesundheitsministerium hat Mecklenburg-Vorpommern bislang rund 312 000 Impfdosen erhalten. Um die angestrebte Impfquote von etwa 70 Prozent zu erreichen, benötigt das Land für Erst- und Zweitimpfungen zusammen allerdings 2,2 Millionen Dosen. Für April wird mit der Lieferung von 300 000 Dosen gerechnet, mit deutlichen Steigerungen in den Folgemonaten.