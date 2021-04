Coswig (Anhalt)

Polizei findet bei Razzia mehrere Kilo Drogen

06.04.2021, 17:22 Uhr | dpa

Bei Durchsuchungen von Wohnungen im Landkreis Wittenberg hat die Polizei mehrere Kilogramm Drogen gefunden. Zwei Razzien fanden in Coswig, sechs in Wittenberg statt, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Dienstag gemeinsam mitteilten. Dabei seien am vergangenen Donnerstag neben Marihuana, Amphetaminen, Crystal und Kokain auch Schusswaffen sichergestellt worden. Von sechs Beschuldigten wurden vier festgenommen. Sie kamen in Untersuchungshaft.