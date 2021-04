Halle (Saale)

Impfaffäre von OB: Sondersitzung von Stadtrat in Halle

07.04.2021, 01:39 Uhr | dpa

Der Stadtrat von Halle kommt heute (16.30 Uhr) zu einer Sondersitzung zusammen. Dabei geht es im Kern um eine zeitweilige Suspendierung des Oberbürgermeisters Bernd Wiegand (parteilos). Hintergrund ist die vorzeitige Impfung des Oberbürgermeisters gegen das Coronavirus. Über die Personalangelegenheit soll laut Tagesordnung unter Ausschluss der Öffentlichkeit diskutiert und entschieden werden. Eine Mehrheit der Fraktionen hatte sich im Vorfeld der ursprünglich bereits im März anberaumten Sondersitzung dafür ausgesprochen, Wiegand die Ausübung seiner Dienstgeschäfte zu untersagen. Er habe wegen seiner Impfung die Öffentlichkeit und den Stadtrat belogen, hieß es zur Begründung. Die Impfaffäre von Halle sorgte bundesweit für Schlagzeilen.

Der Oberbürgermeister begründete seine Impfung vom 17. Januar 2021 damit, dass der Impfstoff an jenem Tag übrig gewesen sei. Niemand anderes habe für die Impfung spontan zur Verfügung gestanden. Der Impfstoff wäre laut OB wegen der begrenzten Haltbarkeit ansonsten im Müll gelandet. Der Oberbürgermeister hatte seine Impfung erst Wochen später öffentlich gemacht. Nach der von Bund und Land festgelegten Prioritätenliste der Dringlichkeit der Impfberechtigten wäre er noch nicht an der Reihe gewesen. Die Sondersitzung des Stadtrats war ursprünglich am 15. März geplant. Das Verwaltungsgericht hatte Halle diese Sitzung wegen der nicht fristgerechten Einladung dazu gestoppt.