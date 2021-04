Strasburg (Uckermark)

Versuchte Brandstiftung mit Molotowcocktail

07.04.2021, 05:30 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat erfolglos versucht, ein Auto mit einem Molotowcocktail in Brand zu stecken - wenig später brannte in der Nähe ein anderer Wagen dann tatsächlich. Wie die Polizei mitteilte, kam es am späten Dienstagabend zu der versuchten Brandstiftung in Strasburg (Uckermark) (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Demnach verfehlte der Täter das erste Auto mit dem Brandsatz. Am frühen Mittwochmorgen brannte ein paar Straßen weiter ein anderes Fahrzeug. Die Feuerwehr löschte das Feuer, die Brandursache wird noch ermittelt.