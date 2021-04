Leezen

Dutzende Verkehrsschilder 2020 in MV gestohlen

07.04.2021, 07:09 Uhr | dpa

Im vergangenen Jahr sind in Mecklenburg-Vorpommern mindestens 126 Verkehrsschilder beschädigt oder gestohlen worden. 52 Schilder wurden 2020 gestohlen, 74 beschädigt, wie das Landeskriminalamt (LKA) auf Anfrage mitteilte. 2019 wurden den Angaben zufolge landesweit 43 Verkehrsschilder entwendet und 67 beschädigt. Eine Auflistung nach Orten und um welche Schilder es sich genau handelt, lag zunächst nicht vor. Laut LKA wurden im vergangenen Jahr neun amtliche Fahrzeugkennzeichen beschädigt, drei weniger als noch ein Jahr zuvor. Das LKA wies darauf hin, dass diese Fälle nicht in der polizeilichen Kriminalstatistik gesondert festgehalten werden. Die Zahlen aus der sogenannten Eingangsstatik seien in der Aussagekraft nicht mit denen aus der Kriminalstatistik gleichzusetzen.