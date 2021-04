Tecklenburger Land

Fahrer weicht Reh aus: Schwerverletzt

07.04.2021, 07:14 Uhr | dpa

Ein Mann ist im Kreis Steinfurt bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er wich in der Nacht zum Mittwoch vermutlich einem Reh aus und fuhr in einen Graben, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mitteilte. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nicht. Dass die glatte Straße ebenfalls ein Grund für den Unfall war, konnte der Sprecher zunächst nicht bestätigen.