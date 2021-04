Schkeuditz

Betrunkenem Lkw-Fahrer wird Führerschein entzogen

07.04.2021, 07:19 Uhr | dpa

Einem betrunkenen Lkw-Fahrer ist von der Polizei der Führerschein entzogen worden. Der 51-jährige Mann war am Dienstagabend im Schkeuditzer Ortsteil Radefeld unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zeugen sahen, wie der Mann an einer Ampel stehen blieb, obwohl sie mehrfach umschaltete. Anschließend beobachteten sie, wie er Schlangenlinien fuhr und riefen die Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille.