Parchim

Weitere Einschränkungen für Schulen in Ludwigslust-Parchim

07.04.2021, 09:50 Uhr | dpa

Wegen hoher Corona-Infektionszahlen müssen sich Schülerinnen und Schüler im Landkreis Ludwigslust-Parchim mindestens an diesem Donnerstag und Freitag auf weitere Einschränkungen einstellen. Dann soll der Besuch von Schulen grundsätzlich untersagt sein, wie der Landkreis am Dienstagabend mitteilte. Für alle Jahrgangsstufen in allen Schularten - mit Ausnahme der Abschlussjahrgänge - werde Distanzunterricht erteilt. Die Abschlussklassen, also etwa die Jahrgänge 10 und 12, müssen jedoch nicht verpflichtend zur Schule kommen, die Präsenzpflicht ist aufgehoben. Am Donnerstag ist der erste Schultag nach den Osterferien. Zuvor hatten Medien berichtet.

Der Landkreis betonte, dass für Schüler der ersten bis sechsten Klasse eine Notfallbetreuung an den Schulen sichergestellt wird, ebenso sollen Schüler mit Behinderungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen weiter betreut werden. Wie es mit Schulen in dem Landkreis generell von kommendem Montag an weitergeht, soll am Freitag entschieden werden.

Am Donnerstag und Freitag soll der Unterricht laut Bildungsministerium grundsätzlich wie an den Tagen vor den Osterferien stattfinden. Für die Klassen eins bis sechs sowie für die Abschlussklassen gibt es Präsenzunterricht, ab Klasse 7 Wechselunterricht. Wie es landesweit mit Schulen vom kommenden Montag an weitergeht, ist noch nicht geklärt.