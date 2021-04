Halle (Saale)

Bericht: Staatsanwaltschaft erhebt Vorwürfe gegen Wiegand

07.04.2021, 13:23 Uhr | dpa

Die Staatsanwaltschaft in Halle erhebt laut Medienberichten im Impfskandal in Halle schwere Vorwürfe gegen Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos). Die Behörde habe in ihren Ermittlungen unter anderem Belege dafür gefunden, dass Wiegand die vorzeitigen Impfungen mehrerer Stadträte geheimhalten wollte, berichteten am Dienstag die "Mitteldeutsche Zeitung" und die "Bild". Beide Zeitungen beziehen sich auf einen Zwischenbericht der Staatsanwaltschaft zu den Ermittlungen wegen des Verdachts der veruntreuenden Unterschlagung gegen Wiegand.

Oberstaatsanwältin Heike Geyer bestätigte am Mittwoch, dass die Behörde vorige Woche einen entsprechenden Bericht an Wiegands Anwälte und den Stadtrat verschickt habe. Inhaltlich wollte sich Geyer mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen jedoch nicht zu den Berichten äußern. Die Staatsanwaltschaft hatte im Rahmen der Ermittlungen mehrere Räume der Stadtverwaltung durchsucht und mit zahlreichen Zeuginnen und Zeugen gesprochen.

Am Mittwochabend wollte der Stadtrat über eine Suspendierung Wiegands beraten. Wiegand hatte sich und mehrere Stadträte sowie Angehörige des Krisenstabes bereits im Januar gegen Corona impfen lassen, lange bevor sie laut Impfreihenfolge an der Reihe gewesen wären. Der Oberbürgermeister hatte das erst Wochen später und auf Nachfrage öffentlich gemacht und sich immer wieder in Widersprüche verwickelt.

Laut den Berichten vom Dienstag widersprechen auch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wiegands Darstellung: So hatte der OB stets betont, dass er und die Stadträte erst geimpft wurden, nachdem am Ende eines Tages Dosen übrig gewesen wären, die sonst hätten weggeworfen werden müssen. Laut den Berichten bestand bei den verwendeten Dosen aber zu keine Zeitpunkt die Gefahr, dass sie entsorgt werden müssten. In einem Pflegeheim habe sogar eine Liste mit 61 potenziellen und berechtigten Nachrückern bereit gelegen.